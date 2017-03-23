Жителю Саранска понадобилась помощь медиков, после того как на нем вспыхнула одежда

Житель Саранска едва не сгорел в собственной одежде.

Как сообщили в МЧС по РМ, инцидент случился в одном из домов по ул. Моховая, где пострадал мужчина, после того как на нем вспыхнула одежда.

Гражданина удалось потушить, однако ему понадобилась помощь медиков.

На данный момент о состоянии потерпевшего неизвестно. Эксперты выясняют обстоятельства, при которых произошло возгорание одежды.

Ранее сообщалось, что в Саранске огнеборцы потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Сотрудникам МЧС удалось своевременно потушить пожар и не допустить жертв. Площадь возгорания составила 30 кв.м.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ