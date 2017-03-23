Жители Мордовии подозреваются в краже материалов со свинофермы в Краснослободском районе

Сотрудники полиции раскрыли кражу металлических шнеков навозоудаления из помещения одной из свиноферм в Краснослободском районе.

Правоохранителями определено, что похитителями являются жители с. Селищи, один из которых является сотрудником этой компании.

Согласно предварительным сведениям, злоумышленники занимались на указанной ферме сменой старых шнеков на новые. В процессе работы у мужчин появился преступный замысел присвоить себе негодные комплектующие, которые они позднее вывезли и отдали в пункт приема металлолома. Общая масса украденного составила 400 кг.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия