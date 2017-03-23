В Саранске на улице Волгоградской построят аквапарк

Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что в Саранске к ЧМ-2018 по футболу будет построен аквапарк. Такое заявление он сделал на встрече с президентом Ассоциации строителей России Николаем Кошманом.

Во время переговоров был назван участок, на котором появится аквапарк – в районе ТЦ "Сити – Парк" на ул. Волгоградская.

"Этот объект органично впишется в архитектурный ряд нового микрорайона и будет востребован не только жителями Саранска и Мордовии, но привлечет к нам дополнительный поток туристов. Строительство аквапарка – задача, которая должна быть решена!" – подчеркнул Волков.

Все вопросы реализации проекта Глава Мордовии поручил держать на личном контроле зампредам республиканского правительства и мэру Саранска Петру Тултаеву.

Источник: e-mordovia.ru