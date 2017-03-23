Владимир Волков: Такие проекты, как "Тотальный диктант", необходимы

Глава Мордовии Владимир Волков отметил необычайную важность написания жителями республики тотального диктанта. В этом году мероприятие в Саранске состоится 8 апреля

"Важно поддержать интерес у жителей республики, особенно у молодого поколения, к изучению русского языка, литературы, истории. Поэтому такие проекты, как "Тотальный диктант", необходимы.

Нужно активизировать работу литературных кружков и театральных студий, регулярно устраивать городские и районные конкурсы чтецов, творческие диспуты, расширить сеть уличных библиотек, которые набирают все большую популярность. И мы обязательно продолжим работу в этом направлении", - отметил Владимир Волков.

Планируется, что "Тотальный диктант – 2017" в столице Мордовии напишут около 400 человек.

Источник: e-mordovia.ru