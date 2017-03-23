Туристов предупреждают о проснувшихся медведях в лесах Мордовии

Туристам, прибывшим в Мордовию, временно не рекомендуют посещать местные леса или же делать это с крайней осторожностью. Все дело в том, что в это время просыпаются после зимней спячки голодные медведи. Особо опасно может быть в лесах Темниковского, Ичалковского и Атюрьевского районов.

Несмотря на то, что медведей на территории региона-13 водится не так уж много, туристам, не знающим досконально местность, советуют быть осторожными. Медведь с наступлением весны бывает весьма опасен: проснувшись после длительного сна, животное ведет себя агрессивно и бывает раздраженным.

Как сообщалось ранее, в администрации Саранска заявили, что к майским праздникам в лесопарковой зоне города будут оборудованы места для пикников и барбекю.

Источник: izvmor.ru