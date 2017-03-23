Объемы производства молока в Мордовии в 2017 году растут

В Мордовии с начала 2017 года наблюдается неизменный рост производства молока. Так, за первые два месяца года в республике надоили 54 тыс. тонн молока, что на 2,8 тыс. тонн выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Особо высокие темпы производства жизненно важного продукта показали в Рузаевском, Старошайговском и Ичалковском районах. А вот Зубово-Полянский, Торбеевский и Большеберезниковский районы показали снижение темпов производства.

В целом производство вновь опережает прошлогодние показатели и составляет более 942 тонн в сутки против 891 тонны в 2016 году.

Как сообщалось ранее, на улицах Саранска 1 мая начнут торговать вкусным мороженым и холодным квасом. Об этом заявили на совещании в администрации города.

Источник: izvmor.ru