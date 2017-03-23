Николай Волошин назначен главным арбитром на матч "Мордовия" - "Факел"

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 28-го тура ФНЛ между саранской "Мордовией" и воронежским "Факелом". Главным судьей будет Николай Волошин из Смоленска.

Помогать ему будут Адлан Хатуев (Грозный) и Игорь Князев (Курск). Инспектор матча - Игорь Захаров (Москва), делегат - Вячеслав Трусов (Москва).

Поединок "Мордовия" – "Факел" пройдет в Саранске 26 марта, начало – в 17:00 мск. На данный момент "Мордовия" находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице ФНЛ (26 очков). "Факел" набрал 42 очка и располагается на 4-й позиции.

В матче первого круга "Мордовия" на выезде обыграла "Факел" со счетом 2:1.

Источник: fc-mordovia.ru