Качественная подушка – залог здорового сна

Самочувствие человека, как известно, напрямую зависит от качества и продуктивности сна. На сон, в свою очередь, влияет огромное количество различных факторов, таких как: атмосфера в спальне, жесткость матраса, температура в комнате и так далее.

Не последнюю роль в этом деле играет и подушка. Чтобы каждый сон дарил настоящий прилив сил, необходимо выбрать для себя качественную подушку - необходимой жесткости, подходящего размера и с приятной фактурой. Чехол для подушки должен хорошо выглядеть даже после десятка стирок, не потеряв мягкости, приятного внешнего вида и цвета.

К сожалению, даже самая дорогая подушка, купленная без учета индивидуальных потребностей человека, не сможет гарантировать вам отличный результат. В этом деле главное - подобрать подушку именно с такими свойствами, которые необходимы лично вам. Форма изделия также имеет огромное значение, и далее мы расскажем об основных типах подушек.

1. Анатомические. Такие модели по форме похожи на бабочку. В них есть специальное отделение для головы и валик, который поддерживает шею. Такие подушки рекомендованы тем, что страдает от болезненных ощущений в спине и шее. Такая подушка отлично подойдет для небольшого перерыва на сон.

2. Классические. Такие подушки выполнены в квадратной или прямоугольной форме. Данные изделия замечательно поддержать позвоночник, шею и голову в правильной позиции.

3. Эргономические. Подушки такого типа изготовлены в форме валика. В качестве наполнителя используются такие натуральные материалы, как водоросли и шелуха гречихи.

4. Дорожные. Это практичные подушки для сна в транспорте. Они имеют форму закругленного валика и удобно размещаются между плечами и шеей. Если вам предстоит длинная дорога, без такой подушки вам, скорее всего, обойтись.

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