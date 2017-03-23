В Темниковском районе воры украли запчасти для мотоцикла из гаража 74-летнего пенсионера

Житель деревни Телимерки Темниковского района пришел в полицию с заявлением о том, что стал жертвой кражи. По словам 74-летнего пенсионера, ночью неизвестные сбили с его гаража навесной замок и вынесли оттуда запчасти для мотоцикла.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, через некоторое время оперативники задержали двух жителей поселка Садовый, 2000 и 1983 г.р. Приятели рассказали, что знали о наличии в гараже пенсионера нужных им автозапчастей, поэтому решили ночью пробраться туда и украсть имущество. Помимо запчастей, воры прихватили ступицу от трактора, чтобы позже сдать ее на черный металл.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба.

Источник: 13.мвд.рф