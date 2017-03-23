В Саранске 18-летний юноша украл куртку из магазина "Остин"

Полиция Саранска разыскивает молодого человека, подозреваемого в краже из магазина в торговом центре "РИО". Как сообщили в МВД региона, днем 7 марта подозреваемый зашел в ТЦ, расположенный по улице Советская, и украл из магазина "Остин" мужскую куртку черного цвета стоимостью 2965 рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 18-20 лет, рост 175 -180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в светло-синие джинсы и синюю куртку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о парне, просят позвонить по телефонам: 8-927-187-0684, 8-917-696-7053, 29-90-02, 29-90-17 или 02.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии раскрыла кражу велосипеда у жительницы Кадошкинского района. Оперативники установили, что к факту хищения транспортного средства причастен ранее судимый 34-летний мужчина.

Источник: 13.мвд.рф