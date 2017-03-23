В Мордовии стало на один "утонувший" мост больше

В Мордовии из-за приближающегося весеннего паводка "утонул" еще один мост. По данным МЧС региона, 22 марта около 16 часов дня под воду ушел мост в районе села Киселева Зубово-Полянского района. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее на территории Мордовии под воду ушли еще 3 моста. Два находятся на реке Вад: у с. Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе и на дороге Зубова Поляна - с. Жуковка. Также затоплен мост через Мокшу в районе села Тенишево Краснослободского района.

Также сообщалось, что уровень реки Инсар в Саранске ежедневно повышается на 2-3 см.

Источник: izvmor.ru