Прокуратура нашла просроченные лекарства в двух медучреждениях Саранска

Прокуратура Октябрьского района Саранска проверила местные медицинские учреждения. По результатам проверки были выявлены нарушения в "Поликлинике № 10" и "Детской поликлинике № 4".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в вышеуказанных учреждениях были найдены лекарства с истекшим сроком годности, кроме того, все препараты хранились с нарушением температурного режима. Из-за этого они могли испортиться и также стать опасными для здоровья.

Также указанные поликлиники были не в полном объеме оснащены нужным медицинским оборудованием. А в "Детской поликлинике № 4" не полностью обеспечивали грудничков бесплатными лекарственными средствами, входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Источник: prokrm.ru