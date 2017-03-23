В Мордовии возбудили дело по факту гибели годовалого ребенка, упавшего со стула

По факту трагической смерти годовалого ребенка в Чамзинке было возбуждено уголовное дело. Напомним, трагедия приключилась 9 марта. Ребенок получил смертельные травмы, упав с кухонного стула. В течение нескольких дней врачи пытались спасти малыша, но их старания оказались тщетными – 14 марта несчастный скончался.

Чамзинский МСО квалифицировал случившееся как причинение смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СКР по РМ.

Предварительно известно, что родители буквально на минуту оставили ребенка без присмотра. В это время он залез на стул, встал на нем во весь рост и, не удержав равновесия, рухнул на пол. По неофициальным данным, это был стульчик для кормления малышей.

Источник: mordovia.sledcom.ru