В Старошайговском районе предприятие ЖКХ не отвечало на обращения граждан

Прокуратура Старошайговского района Мордовии проверила, как предприятие "Старошайговское ЖКХ" работает с клиентами. Оказалось, что документы в организации не регистрируют, а письменные ответы по существу поставленных вопросов не дают, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки директор ЖКХ оштрафован на 5200 рублей, после чего нарушения закона были устранены.

Как сообщалось ранее, прокуратура Октябрьского района Саранска проверила местные медицинские учреждения. По результатам проверки были выявлены нарушения в "Поликлинике № 10" и "Детской поликлинике № 4".

Источник: prokrm.ru