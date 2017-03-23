Житель Саранска, на котором загорелась одежда, мастерил мангал на день рождения

Стали известны подробности инцидента, который произошел в одном из жилых домов на улице Мохова в Саранске. Напомним, местный житель получил серьезные ожоги, после того как на нем вспыхнула одежда.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Мордовии, пострадавший работал со сваркой в гараже, пытаясь смастерить мангал к своему дню рождения. Рядом с мужчиной оказалась незакрытая канистра с бензином. Во время сварки окалина попала в емкость, из-за чего и вспыхнул пожар.

Пламя быстро перекинулось на сварщика, однако он не растерялся и перекрыл доступ кислорода, закрыв банку тканью. Затем он попытался вынести емкость с горючим на улицу, но споткнулся и облился горящим бензином. Чтобы хоть как-то сбить пламя, пострадавший стал кататься по земле и в итоге смог ликвидировать возгорание.

В результате ЧП мужчина попал в больницу с шоком и ожогами II, III степени 35 % тела. Празднование дня рождения ему теперь придется отложить.

Источник: 13.mchs.gov.ru