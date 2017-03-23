Автоледи на "Калине" устроила тройное ДТП на трассе Комсомольский – Атяшево – Ардатов

Массовое ДТП произошло на трассе Комсомольский – Атяшево – Ардатов в Мордовии. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, автоледи на "Лада Калина" не уступила дорогу и врезалась в вазовскую "четырнадцатую", после чего по инерции протаранила еще и "Рено Сандеро".

В результате столкновения пострадала пассажирка "Калины". С различными травмами она была доставлена в больницу, где получила помощь медиков.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, два жителя Саранска устроили ДТП на трассе между столицей Мордовии и Рузаевкой. 73-летний водитель Hyundai Solaris выполнил неудачный обгон Renault Logan и врезался во французскую иномарку, которая ехала впереди него. За рулем "Рено" находился мужчина 43-летний мужчина.

Источник: gibdd.ru/r/13