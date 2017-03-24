Юрий Воробьев: Несмотря на молодость, "Славутич" может показывать добротный хоккей

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев рассказал об ожиданиях от полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ со смоленским "Славутичем". Две первые игры серии состоятся в Саранске 25 и 26 марта, начало - в 19:30 мск.

"Команда показала, что, несмотря на молодость, она может показывать добротный хоккей. Если по началу сезона смоляне были где-то внизу, то середину и концовку провели очень здорово. Думаю, что мотивация у соперника будет запредельной.

Пока у нас одна проблема с составом - это возможное отсутствие Коли Швейкина. Он получил травму в третьем матче против команды "Чебоксары". Сейчас он лечится, и насколько его восстановление затянется, пока неизвестно. Возможно, в первых играх он не сыграет. Все остальные готовятся", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru