Рейд "Чистые стекла" в Саранске оставил без тонировки около 80 автомобилей

В Саранске прошел очередной рейд "Чистые стекла". В рамках акции примерно 80 автолюбителей лишились тонировки на своих машинах, сообщили в ГИБДД республики.

Правоохранители отмечают, что водители по-разному реагировали на требования очистить стекла от излишней тонировки. Некоторые на месте снимали темную пленку, другие уезжали, не устраняя данное нарушение, но с предписанием об устранении в течение суток.

"Несмотря на уверения некоторых водителей о том, что тонировка не мешает во время движения, это мнение ошибочно. Особенно опасна ситуация, когда в темное время суток водитель тонированного автомобиля из-за темной пленки не видит пешехода, что часто может привести к печальным последствиям", - сказано в сообщении ГИБДД.

Источник: gibdd.ru/r/13