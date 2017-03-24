Поврежденный вандалами памятник мордовскому скульптору Эрьзе восстановили в Ульяновске

В Ульяновске восстановили памятник великому мордовскому скульптору Степану Эрьзе, который ранее был поврежден неизвестными хулиганами. Напомним, вандалы надругались над работой Григория Филатова 10 марта. Тогда неизвестные разбили плиту постамента.

Ремонтными работами занимались представители местной культурной автономии мордвы и благотворители. На сегодняшний день ремонтные работы полностью завершены, а памятник выглядит как новенький.

Отметим, бюст Эрьзи был подарен Ульяновску властями Мордовии в 2008 году.

Как сообщалось ранее, музей имени Степана Эрьзи в Саранске стал обладателем престижного сертификата качества TripAdvisor. Данный отличительный знак вручается тем отелям, ресторанам и прочим аналогичным заведениям, которые соответствуют высочайшим стандартам гостеприимства.

Источник: izvmor.ru