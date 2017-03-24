Биопрепарат, который ускорит рост растений, создали в Мордовии

В Мордовии разработали уникальный биопрепарат, который должен помочь от болезней растений комплексного действия. Новинку создали совместными усилиями специалисты биотехнологии и биологии МГУ им Н.П. Огарева, Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ и компании "БИОТЕХ".

Биопрепарат получил название РИЗО-С. В его состав входят два вида микроорганизмов, которые подавляют развитие болезней и ускоряют рост самих растений. Эти бактерии являются естественными обитателями почвы вокруг растений, мордовские ученые вывели новый высокоактивный штамм. Стоимость гектарной нормы обработки составляет не более 400 рублей.

"Каждый рубль, потраченный на обработку этим препаратом, вернется тремя. При постоянном использовании значительно снижается норма внесения минеральных удобрений", - уверен директор компании "БИОТЕХ" Денис Киселев.

Источник: izvmor.ru