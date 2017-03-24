В Мордовии паводок отрезал от суши целую дервню

Жители деревни Киселевка в Зубово-Полянском районе Мордовии оказались отрезанными от суши из-за весеннего паводка. В общей сложности в данном населенном пункте расположены 35 домов, в которых живут 87 человек.

Как сообщили в МЧС республики, вода залила мост через реку Вад, по нему ограничена и пешеходная переправа. Впрочем, бедствие людям не грозит, так как они обеспечены достаточным запасом еды и медикаментов. Учебный и рабочий процессы не нарушены, в частности, был спланирован перевод школьников на временное домашнее обучение. Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет.

В эвакуации населения необходимости нет, тем не менее, специалисты провели с жителями деревни беседу по порядку и месту ее возможного проведения.

Источник: 13.mchs.gov.ru