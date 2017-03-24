Владимир Волков раскритиковал работу ГУКов

Глава Мордовии Владимир Волков выразил свое недовольство работой управляющих компаний. Как отметил руководитель региона, чаще всего руководители ГУКов отдают подряды своим родственникам. Из-за этого зачастую страдает качество работ, так как ответственности на них никто не несет.

Руководитель региона потребовал навести порядок в этой сфере и повысить качество услуг, оказываемых населению. Главам районов приказано держать данный вопрос на личном контроле.

Как сообщалось ранее, прокуратура Старошайговского района Мордовии проверила, как предприятие "Старошайговское ЖКХ" работает с клиентами. Оказалось, что документы в организации не регистрируют, а письменные ответы по существу поставленных вопросов не дают.

Источник: izvmor.ru