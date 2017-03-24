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Владимир Волков раскритиковал работу ГУКов

Владимир Волков раскритиковал работу ГУКов

Глава Мордовии Владимир Волков выразил свое недовольство работой управляющих компаний. Как отметил руководитель региона, чаще всего руководители ГУКов отдают подряды своим родственникам. Из-за этого зачастую страдает качество работ, так как ответственности на них никто не несет.

Руководитель региона потребовал навести порядок в этой сфере и повысить качество услуг, оказываемых населению. Главам районов приказано держать данный вопрос на личном контроле.

Как сообщалось ранее, прокуратура Старошайговского района Мордовии проверила, как предприятие "Старошайговское ЖКХ" работает с клиентами. Оказалось, что документы в организации не регистрируют, а письменные ответы по существу поставленных вопросов не дают.


Источник: izvmor.ru