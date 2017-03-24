В Дубенском районе муж с женой приняли смертельную дозу "незамерзайки"

В селе Чиндяново Дубянского района произошла большая трагедия – там сразу 2 человека отравились стеклоомывающей жидкостью. Тела жертв, которые приходились друг другу мужем и женой, были найдены еще 19 марта.

Как сообщили в МВД Мордовии, 46-летний мужчина и его 43-летняя жена приняли смертельную дозу жидкости 18 марта. Смерть наступила от отравления метиловым спиртом. Тела несчастных на следующий день нашли односельчане.

При осмотре жилья полицейские обнаружили емкость с остатками "незамерзайки" и бокалы, из которых супруги пили смертельную жидкость. Известно, что семья вела асоциальный образ жизни.

У супругов есть два сына, оба сейчас отбывают тюремные сроки за совершение преступлений.

Следователи выяснили, что жидкость супруги купили в магазине. По данному факту проводится доследственная проверка.

Источник: 13.мвд.рф