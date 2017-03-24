В Саранске парень украл из магазина джемпер за 4 тысячи рублей

Работники одного из спортивных магазинов Саранска обратились в полицию с заявлением на неизвестного молодого человека. По словам заявителей, неизвестный украл мужской джемпер черного цвета. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.

В настоящее время полицейские разыскивают вора. Приметы подозреваемого: на вид 18-25 лет, среднего телосложения, рост около 180 см. Был одет: черная болоньевая куртка, серый рюкзак, светлые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом гражданине, полицейские просят позвонить по телефонам: 8-927-187-0684, 8-917-696-7053, 29-90-02, 29-90-17 или 02.

Источник: 13.мвд.рф