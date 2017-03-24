Владимир Волков: с начала года рост промышленного производства Мордовии составил 117%

Глава Мордовии Владимир Волков обсудил итоги работы за первые 2 месяца нынешнего года с главами районов республики и представителей органов власти.

По словам Волкова, положительная динамика минувшего года в основных секторах экономики и социальной сферы сохраняется почти по всем направлениям.

Итоги работы за первые 2 месяца 2017 года обнадеживающие. Особенно это заметно по промышленности: в случае если в 2016 году индекс промышленного производства в Мордовии был 100,5%, то в январе-феврале текущего года - 117%.

Как сообщалось ранее, в Мордовии разработали уникальный биопрепарат, который должен помочь от болезней растений комплексного действия.

Источник: izvmor.ru