В Мордовии прошли открытые уроки, посвященные Международному Дню леса

Сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования провели открытые уроки, посвященные Международному Дню леса.

Сообщается, что в марте проведены экологические беседы в школьных лесничествах "Росток", расположенном на базе "Новотроицкой СОШ" Старошайговского муниципального района и "Сосенки", расположенном на базе Сабаевской общеобразовательной школы Кочкуровского района, на темы: "Международный День Леса" и "Международный День Земли". Кроме того, были проведены открытые тематические уроки по лесной картографии и определению деревьев по спилам и побегам.

В процессе занятий ребята продемонстрировали собственные познания экологии, знания леса, подготовили сценические представления.

Ранее сообщалось, что туристам, прибывшим в Мордовию, временно не рекомендуют посещать местные леса или же делать это с крайней осторожностью.

Источник: izvmor.ru