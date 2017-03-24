Спасатель из Мордовии завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Спортсмен из Мордовии Константин Дяшкин завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в Дании.

Сообщается, что Дяшкин выступал в весовой категории до 83 кг и в общей сложности набрал 735 кг.

Напомним, что в 2015 году пауэрлифтер становился чемпионом Европы, победив с суммой 732,5 килограмма.

Константину Дяшкину 32 года. Заниматься пауэрлифтингом он начал с 17 лет. За это время спортсмен многократно становился победителем и призером международных турниров.

На данный момент Дяшкин является сотрудником специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по РМ. И поэтому особый "вес" медалям придает то обстоятельство, что спортсмен не является профессионалом, а занимается пауэрлифтингом в свободное от работы время.

Источник: izvmor.ru