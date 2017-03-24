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Спасатель из Мордовии завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Спасатель из Мордовии завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по пауэрлифтингу

Спортсмен из Мордовии Константин Дяшкин завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в Дании.

Сообщается, что Дяшкин выступал в весовой категории до 83 кг и в общей сложности набрал 735 кг.

Напомним, что в 2015 году пауэрлифтер становился чемпионом Европы, победив с суммой 732,5 килограмма.

Константину Дяшкину 32 года. Заниматься пауэрлифтингом он начал с 17 лет. За это время спортсмен многократно становился победителем и призером международных турниров.

На данный момент Дяшкин является сотрудником специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по РМ. И поэтому особый "вес" медалям придает то обстоятельство, что спортсмен не является профессионалом, а занимается пауэрлифтингом в свободное от работы время.


Источник: izvmor.ru