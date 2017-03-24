В Саранске завершается монтаж металлоконструкций каркаса здания терминала аэропорта

Строительство металлоконструкций каркаса здания терминала аэровокзального комплекса в Саранске подходит к концу.

На сегодняшний день готовность монтажа металлоконструкций составляет 70 процентов. Продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий 1-го и 2-го этажей сооружения, монолитных лестничных клеток, шахт лифта.

Напомним, что уже после окончания реконструкции аэропорт в Саранске будет соответствовать абсолютно всем необходимым международным стандартам и сможет принимать самолеты типа А320 и Boeing 737. Обновленная аэродромная инфраструктура, в том числе постоянный и временный терминалы, позволит обеспечить задуманную на время проведения ЧМ-2018 пропускную способность.

Источник: izvmor.ru