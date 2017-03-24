Владимир Волков высоко оценил эффективность майских Указов Президента

Глава Мордовии Владимир Волков отметил своевременность принятия и результативность майских Указов Президента, говоря с главами районов и представителями органов власти об итогах осуществлении в республике социальных и экономических проектов развития при поддержке федерального бюджета.

"Они позволили в сравнительно короткий срок улучшить в регионах, в том числе и в Мордовии, ситуацию по самым болезненным, самым острым для наших жителей проблемам", - подчеркнул Волков.

Как сообщалось ранее, Владимир Волков обсудил итоги работы за первые 2 месяца нынешнего года с главами районов республики и представителей органов власти.

Источник: izvmor.ru