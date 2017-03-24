Отдел Росгвардии по РМ займет здание бывшего профучилища

Власти Мордовии приняли решение о выделении отдельного сооружения Отделу Росгвардии по РМ.

По словам руководителя регионального ведомства Виталия Разина, ведомство будет размещаться на ул. Косарева 112, в помещении бывшего профучилища.

На данный момент решается вопрос о выделении денег на восстановление сооружения. Предполагается, что средства поступят из федерального бюджета. Ремонтные работы начнутся уже этим летом, а завершить их собираются до декабря 2017 года.

Как сообщалось ранее, музей имени Степана Эрьзи в Саранске стал обладателем престижного сертификата качества TripAdvisor. Данный отличительный знак вручается тем отелям, ресторанам и прочим аналогичным заведениям, которые соответствуют высочайшим стандартам гостеприимства.

Источник: izvmor.ru