В Рузаевке на границах территории ОАО "Хлебная база" установлена карантинная зона

В Рузаевке на предприятии "Хлебная база" выявлен очаг повилики.

Сообщается, что инфицированную пшеницу объемом 2600 тонн хотели отправить в Азербайджан. Однако при отгрузке в момент фитосанитарного контроля эксперты выявили, что зерно заражено сорным растением повиликой. Отгрузка была прекращена, а зерно отправлено обратно. Отходы после очищения зерна сжигаются.

На данный момент на границах территории ОАО установлена карантинная зона площадью 22,8169 га. Вывозить зерно и продукты питания его переработки с базы можно только лишь в сопровождении карантинных либо фитосанитарных сертификатов.

В вегетационный период следует проводить карантинные обследования территории предприятия и 3-километровые зоны ж/д путей, прилегающих к предприятию.

Источник: izvmor.ru