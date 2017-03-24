В Саранске гость, обокравший квартиру знакомого, прятался в Москве

В отделение полиции обратился 26-летний уроженец Саранска с заявлением о краже имущества.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что из его жилплощади путем свободного доступа совершено хищение планшета, ноутбука, фотоаппарата, золотых сережек и денег.

Правоохранители установили личность подозреваемого, им выявился 38-летний приятель потерпевшего.

Согласно материалам расследования, мужчины были в квартире пострадавшего и распивали алкоголь. Хозяин жилья уснул, чем решил воспользоваться гость, который присвоил себе чужое имущество.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий работниками полиции было установлено местонахождение преступника, который находился Москве, где был задержан правоохранителями и доставлен в республику. Собственную вину гражданин не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия