Бойцы мордовской Росгвардии обеспечат безопасность на матчах Кубка конфедераций

Сотрудники ОМОН и СОБР "Звезда" Отдела Росгвардии по РМ обеспечат безопасность в Казани на футбольных матчах Кубка конфедераций.

"Это станет своего рода генеральной репетицией перед предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут в том числе в Саранске", - заявил начальник Росгвардии по РМ Виталий Разин.

О количестве сотрудников, которые отправятся в Казань, не сообщается. Известно, что это приблизительно 10% от всего личного состава мордовской Росгвардии.

Ранее сообщалось, что власти Мордовии приняли решение о выделении отдельного сооружения Отделу Росгвардии.

Источник: izvmor.ru