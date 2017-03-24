Жительницу Саранска "развели" на 64 тысячи рублей

В отделение полиции обратилась 67-летняя уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Как определили представители полиции в процессе предварительной проверки, пострадавшая разместила объявление о реализации квартиры.

На ее мобильный телефон поступил звонок, неизвестная заявила, что желает приобрести жилье и готова перечислить предоплату в размере 50 000 рублей. Для этого покупательница попросила продиктовать номер банковской карты и личные сведения. Пострадавшая выполнила все инструкции, озвучив данные одной из своих карт.

Через какое-то время неизвестная позвонила и заявила, что ошиблась и перевела не 50 тысяч, а 55, попросив вернуть лишнюю сумму. Не подозревая мошенничества, женщина через банкомат совершила несколько операций и перевела средства на указанный счет. Спустя какое-то время женщина выявила, что лишилась 64 000 рублей.

По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия