В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили 9 неисправных школьных автобусов

Прокуратура Мордовии проверила школьные автобусы в Торбеевском районе.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 9 из 13 эксплуатируются с техническими неисправностями.

К примеру, местная "Детско-юношеская спортивная школа" вывозит подростков на мероприятия, хотя специальным автобусом не обеспечена. Для выпускников "Лопатинской основной общеобразовательной школы" предусмотрена возможность учиться в 10-11 классах в "Торбеевской средней общеобразовательной школе № 1", но, бесплатная перевозка туда старшеклассников не осуществляется.

На данный момент виновные лица привлечены к ответственности, нарушения закона устранены.

Источник: izvmor.ru