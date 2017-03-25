Материальную помощь к Пасхе от главы Мордовии получат почти 1600 многодетных семей

Многодетные семьи Мордовии начали получать выплаты к празднику Пасхи от Главы республики Владимира Волкова. Материальная помощь выплачивается в размере 800 рублей на одного ребенка. Кроме многодетных семей, в которых воспитываются четверо или более детей, помощь также получают одинокие мамы, имеющие двоих или более несовершеннолетних детей.

В Министерстве социальной защиты населения отмечают, что количество семей, которым полагаются выплаты, растет ежегодно. В этом году, по предварительным данным, материальную помощь от главы РМ получат 1585 семей, в которых воспитываются 5207 несовершеннолетних детей.

Как сообщалось ранее, глава Мордовии Владимир Волков отметил своевременность принятия и результативность майских Указов Президента.

Источник: izvmor.ru