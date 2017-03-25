У жителя Мордовии, который вновь сел пьяным за руль, суд отобрал машину

В Мордовии по решению суда у пьяного водителя отобрали его автомобиль. Нарушение было зафиксировано еще 24 февраля в ходе рейда "Нетрезвый водитель". Тогда сотрудники ДПС остановили для проверки "ВАЗ-21099", однако водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. На нарушителя был составлен админпротокол, сообщает пресс-служба ГИБДД РМ.

Как выяснилось позднее, автолюбителя уже неоднократно наказывали за езду в нетрезвом виде. 12 декабря минувшего года в отношении него было даже возбуждено уголовное дело.

В итоге, суд, рассмотрев все обстоятельства, постановил арестовать машину злостного рецидивиста.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Виновницей аварии стала пьяная автоледи за рулем "Мазды".

Источник: gibdd.ru/r/13