Благодаря операции "Перевозчик" в Мордовии за один день поймали около 100 нарушителей

В Мордовии подведены итоги операции "Перевозчик". Всего за 1 день мероприятия полицейские выявили около 100 нарушений правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. Отметим, что операция проходила как в Саранске, так и в районах республики.

Как сообщили в ГИБДД по РМ, среди самых частых нарушений - управление неисправным транспортным средством, непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда перекрестков. Попадались и такие водители, которые управляли транспортным средством без водительских прав.

Всех нарушителей ждут внушительные штрафы.

Источник: gibdd.ru/r/13