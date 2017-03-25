Алексей Порфененко стал директором стадиона "Мордовия-Арена"

Директор ФК "Мордовия" Алексей Порфененко назначен на должность директора стадиона "Мордовия-Арена", который строится в Саранске к футбольному ЧМ-2018. О назначении было официально объявлено 22 марта на рабочем совещании на стадионе.

"Основная задача на данный момент - создать службу эксплуатации стадиона для подготовки и проведения ЧМ-2018, максимально учитывая требования ФИФА. Будут вноситься дополнения в проектные решения в части планировки помещений и в оснащение стадиона оборудованием", - сообщил Порфененко.

Отметим, что 20 марта Алексей Порфененко вместе с менеджерами стадионов других городов-организаторов ЧМ-2018 посетил с рабочим визитом главную арену российского мундиаля - стадион "Лужники".

Источник: fc-mordovia.ru