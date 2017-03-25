Жителя Саранска арестовали за долги на неделю

Житель Саранска арестован на 7 суток за неуплату штрафов. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, в отношении гражданина установлен административный надзор.
Мужчина не погасил долги в отведенный законом срок. В общей сложности на него был составлено 23 протокола за просрочки.
Рассмотрев все документы, суд признал гражданина виновным. Теперь ему придется отсидеть неделю.
Как сообщалось ранее, в Мордовии по решению суда у пьяного водителя отобрали его автомобиль. Нарушение было зафиксировано еще 24 февраля в ходе рейда "Нетрезвый водитель". Тогда сотрудники ДПС остановили для проверки "ВАЗ-21099", однако водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.
Источник: r13.fssprus.ru