Жителя Саранска арестовали за долги на неделю

Житель Саранска арестован на 7 суток за неуплату штрафов. Как сообщили в региональной службе судебных приставов, в отношении гражданина установлен административный надзор.

Мужчина не погасил долги в отведенный законом срок. В общей сложности на него был составлено 23 протокола за просрочки.

Рассмотрев все документы, суд признал гражданина виновным. Теперь ему придется отсидеть неделю.

Как сообщалось ранее, в Мордовии по решению суда у пьяного водителя отобрали его автомобиль. Нарушение было зафиксировано еще 24 февраля в ходе рейда "Нетрезвый водитель". Тогда сотрудники ДПС остановили для проверки "ВАЗ-21099", однако водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.

Источник: r13.fssprus.ru