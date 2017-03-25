В Мордовии из-за паводка под воду ушел 5-й мост

В Мордовии паводок приносит все большие проблемы местному населению. На данный момент под воду "ушли" уже пять мостов, сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог.

Ранее в регионе-13 под воду ушли 2 моста на реке Вад: у с. Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе и на дороге Зубова Поляна - с. Жуковка. Также паводок затопил мост через Мокшу в районе села Тенишево Краснослободского район и мост в районе села Киселева Зубово-Полянского района.

Теперь же стало известно, что в Ичалковском районе затоплен мост через Алатырь на подъезде к селу Кергуды.

Отметим, что в республике 19 низководных мостов.

Источник: izvmor.ru