Работа детсада №24 в Саранске приостановлена из-за нарушений санитарных норм

В Саранске временно прекращена работа детского садика №24 после проверки Роспотребнадзора. Как сообщили в суде Ленинского района, 13 марта при очередной проверке выявлены нарушения обязательных санитарных требований администрацией дошкольного учреждения.

Теперь решением проблемы займется суд. Наказанием за подобные нарушения может стать как штраф, так приостановление работы учреждения на срок до 90 суток.

Как сообщалось ранее, в Мордовии по решению суда у пьяного водителя отобрали его автомобиль. Нарушение было зафиксировано еще 24 февраля в ходе рейда "Нетрезвый водитель". Тогда сотрудники ДПС остановили для проверки "ВАЗ-21099", однако водитель отказался пройти медицинское освидетельствование.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru