Двое рецидивистов из Зубово-Полянского района слили с чужого трактора 190 литров горючего

Полиция Зубово-Полянского района Мордовии раскрыла кражу большого количества топлива и дизельного масла. Виновными оказались двое местных жителей, 1986 и 1992 г.р.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, преступники пробрались на территорию Виндрейского лесничества, выяснив, что там не было охраны. Приятели слили с рабочего трактора 110 литров дизельного топлива и 80 литров дизельного масла. Ущерб, причиненный похитителями, превысил 9 тысяч рублей.

Задержанные признались в совершении злодеяния и написали явку с повинной. Вскоре оперативники нашли человека, кому воры продали все 190 литров похищенного топлива.

Отметим, что ранее задержанные мужчины привлекались к уголовной ответственности, в том числе за хищение чужого имущества.

Источник: 13.мвд.рф