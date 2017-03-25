В Саранске загорелась припаркованная "Гранта"

В Саранске загорелся автомобиль, который был припаркован около одного из зданий на улице Рабочая. Как сообщил спасателям звонивший информатор, около строения под номером 102 загорелась оранжевая "Лада Гранта".

Пожарные прибыли на место происшествия буквально через пару минут, однако их помощь не понадобилась. Владелец транспортного средства справился с огнем собственными силами, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате пожара повреждена панель и салон автомобиля на площади 1,5 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Саранске на ул. 2-я Промышленная загорелось предприятие деревообработки.

Источник: 13.mchs.gov.ru