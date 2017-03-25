Жительница Рузаевки через суд заставила администрацию города сделать ремонт в ее квартире

Жительница Рузаевки выиграла судебное разбирательство у администрации города. Ранее женщина обращалась в мэрию, однако там ей отказали в проведении капитального ремонта квартиры в муниципальном доме. При этом в здании полы, окна и двери находятся в непригодном состоянии, крыша протекает, также имеются конструктивные недостатки, а система вентиляции сконструирована с нарушениями.

Решением районного суда требования истицы удовлетворены частично. Теперь администрация города обязана отремонтировать квартиру женщины за счет бюджета.

Как сообщалось ранее, в Мордовии по решению суда у пьяного водителя отобрали его автомобиль. Нарушение было зафиксировано еще 24 февраля в ходе рейда "Нетрезвый водитель".

Источник: izvmor.ru