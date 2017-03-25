Тренер мордовских борцов Александр Тараканов: Многие регионы РФ завидуют Мордовии

Главный тренер сборной команды Мордовии по борьбе Александр Тараканов прокомментировал выступление спортсменов из региона-13 на Кубке мира по греко-римской борьбе в Абадане (Иран). Напомним, сборная России по итогам турнира заняла первое место. В составе сборной выступали воспитанники мордовской школы борьбы Евгений Салеев, Алексей Киянкин и Артем Сурков.

"На Кубок мира в Иран отправились первые-вторые номера сборной команды страны, основные номера. Выступили хорошо, все очень рады, что выиграли этот Кубок. Побед не было лет пять, занимали только призовые места. Все настраивались, мы были готовы костьми лечь на ковре! И быть призерами нас явно не устраивало. Наши ребята очень постарались, со своей задачей справились, команда сильная, ребята молодцы!

Евгений Салеев, Алексей Киянкин и Артем Сурков выиграли все свои встречи. Были какие-то недочеты. Тренеру они всегда видны. Но по возвращении мы уже все собирались, все обсудили, что и где не так было. Все это можно исправить и работать есть над чем.

В составе сборной должно было быть 4 наших спортсмена, но было принято решение, что Жамболат Локьяев отправится на первенство Европы в Венгрию. Раньше только один Мишин выезжал на соревнования. Сейчас же 9-10 мордовских спортсменов в составе сборной страны постоянно выезжают на состязания. Ни в одном регионе нет этого, нам многие завидуют", - сказал Тараканов.

Источник: izvmor.ru