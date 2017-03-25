В Зубово-Полянском районе рецидивист угнал "Стелс" из подъезда

В Зубово-Полянском районе Мордовии раскрыта кража велосипеда "Стелс". По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, о причастности ранее судимого гражданина к этому преступлению узнал местный участковый. По его данным, кража была совершена в одной из многоэтажек поселка. Вор зашел в подъезд, увидел оставленный без присмотра велосипед и решил присвоить его себе. Выкатив транспортное средство на улицу, злоумышленник добрался на нем до дома.

В настоящее время имущество изъято и возвращено законному владельцу. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф