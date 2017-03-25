Владельцы "УАЗ–469" смогут принять участие в Параде Победы в Саранске

Владельцев автомобилей "УАЗ–469", которые проживают в Саранске, приглашают принять участие в Параде Победы, который традиционно пройдет в столице Мордовии 9 мая.

Всех хозяев исправных автомобилей данной марки просят позвонить по телефонам: 47-29-86, 47-20-84. По этим же номерам можно узнать об условиях участия в Параде Победы.

Как сообщалось ранее, многодетные семьи Мордовии начали получать выплаты к празднику Пасхи от Главы республики Владимира Волкова. Материальная помощь выплачивается в размере 800 рублей на одного ребенка. Кроме многодетных семей, в которых воспитываются четверо или более детей, помощь также получают одинокие мамы, имеющие двоих или более несовершеннолетних детей.

Источник: izvmor.ru