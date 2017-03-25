22-летняя жительница Саранска травмировалась при поездке в автобусе

Жительница Саранска получила травмы при падении в автобусе. Инцидент произошел на улице Гагарина.

Как сообщает пресс-служба ГИДДД региона, во время резкого торможения автобуса 22-летняя девушка не удержалась на ногах и упала. Пострадавшая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей оказали необходимую помощь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Водитель общественного транспорта был трезв.

Как сообщалось ранее, в центре Саранска произошло ДТП с участием автомобилей "Лада Гранта" и "Тойота Таун Эйс". Виновником стал водитель иномарки. Он не пропустил отечественный автомобиль при выезде со второстепенной дороги на ул. Советской.

Источник: gibdd.ru/r/13