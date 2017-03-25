Саранск активно готовится к большой предпасхальной ярмарке

В Саранске 8 апреля пройдет большая предпасхальная ярмарка. В настоящее время ведется активная подготовка к ней.

С 7 до 13 часов на четырех традиционных площадках будет организована продажа сельскохозяйственной продукции, мясных, кондитерских, кулинарных изделий и других товаров по ценам ниже рыночных. Торговля развернется на ул.Ботевградская (от Полежаева до Васенко); ул.Ульянова (от Энгельса до Расковой); проспект 60 лет Октября (от Веселовского до бульвара Веденяпиных); просп.70 лет Октября (от Косарева до Севастопольской).

Всех гостей ярмарки будет ожидать концертная программа. В местах распродаж будут дежурить доктора и полицейские. Волонтеры помогут пожилым гражданам донести покупки до дома.

Источник: izvmor.ru